Auszug aus GBC Fonds Champions 2022; DWS Concept Platow; WKN: DWSK62; 'Dem erfahrenen Fondsmanagement sollte es mit seinem bewährten Stock-Picking- Ansatz mit dem Fokus auf Qualitätsunternehmen auch zukünftig gelingen, eine überzeugende Performance zu erzielen.'



Bewertung des DWS Concept Platow Fonds



Fondsbeschreibung



Der 'Platow-Fonds' verfolgt einen traditionellen und zugleich auch bewährten 'Stock-Picking'-Ansatz. Im Rahmen der Anlagestrategie setzt das Fondsmanagement auf ausgewählte Qualitätsunternehmen bzw. -aktien (Bottom- up-Ansatz), welche mit einem eigenen Analyseverfahren herausgefiltert werden. Benchmarks und makroökonomische Überlegungen bleiben bei diesem Investmentstil weitgehend unberücksichtigt.



Das Anlageuniversum des Fonds bilden deutsche Unternehmen (Aktien), die in Deutschland gelistet sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Umsätze in dieser Region erwirtschaften. Häufig handelt es sich bei diesen Gesellschaften um führende deutsche Mittelständler. Der Investmentprozess des Aktienfonds ist gekennzeichnet durch fundamentale Kennzahlen und bilanzielle Parameter sowie technische Indikatoren. Bevor eine Aktie in den Fonds aufgenommen wird, müssen diese Kennzahlen bestimmte Ausprägungen annehmen. Die Haltedauer einer eingegangenen Aktienposition beträgt typischerweise mindestens 12 Monate. Somit ist der Fonds bewusst nicht auf einen kurzfristigen Anlagehorizont ausgerichtet, sondern verfolgt eine mittel- und langfristige Perspektive.



Der 'Platow-Fonds' wird von den pfp-Verantwortlichen Roger Peeters (mit Unterbrechung) und Christoph Frank bereits seit dem Start in 2006 (Privatanleger-Tranche seit 2007) erfolgreich betreut. Die hierbei verfolgte Anlagestrategie wurde seitdem im Kern nicht verändert und hat sich auch aufgrund der ausgezeichneten Performance der vergangenen Jahre mehr als bewährt. Entsprechend zeichnet sich dieser aktiv gemanagte Aktienfonds auch durch eine besonders hohe Kontinuität aus.

Performance- und Kennzahlenentwicklung



Seit der Auflage der betrachteten Retail-Anteilsklasse im September 2007 bis zum Auswertungsstichtag Ende 2021 hat der 'Platow-Fonds' eine sehr überzeugende Performance von 391,5% erzielt. Auf annualisierter Ebene entspricht dies einer jährlichen Rendite von 12,1%. Unter Berücksichtigung der von uns geschätzten jährlichen Kapitalkosten konnte der Aktienfonds unsere Renditeforderung (GBC-Renditekennzahl über 1) deutlich übererfüllen und damit eine hohe Überrendite für seine Anleger erwirtschaften. Auch im Vergleich mit relevanten Benchmarks (DAX, SDAX etc.) hat sich der Fonds in Bezug auf 'long-run Performance' deutlich besser entwickelt und hierbei auf langfristige Sicht eine klare Outperformance erzielt.



Fazit und Bewertung



In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der DWS Concept Platow Fonds insgesamt fünf der fünf Kriterien. Folglich vergeben wir fünf von fünf GBC-Falken. Dem Fondsmanagement ist es über einen sehr langen Zeitraum gelungen, eine starke Performance zu erzielen und hierbei eine deutliche Überrendite auf unsere geschätzten Kapitalkosten zu erwirtschaften. Die überzeugende 'long-run Performance' spiegelt ganz deutlich die bewährte Anlagestrategie und das sehr erfahrene Investment-Team der pfp Advisory wider, die durch ihre langjährige Betreuungskontinuität für diesen nachhaltigen Erfolgskurs gesorgt haben.



