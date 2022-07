Versicherungsschutz auf Festivals Drei Tipps für einen sicheren Festivalsommer 2022 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Laute Musik, bunte Outfits und ausgelassenes Tanzen -

in diesem Sommer ist es nach zwei pandemiegeprägten Jahren endlich wieder

möglich, Festivals zu besuchen. Und die erfreuen sich in Deutschland großer

Beliebtheit: Laut der aktuellen Verbrauchs- und Medienanalyse aus dem Jahr 2021

besuchen knapp 4,8 Millionen Personen in Deutschland mindestens einmal pro Monat

ein Konzert oder ein Festival [1]. In der diesjährigen Festivalsaison stehen

beispielsweise noch das Wacken Open Air, das Nature One und das SonneMondSterne

Festival an. Doch bei all der Euphorie und zwischen feiernden Menschenmassen

kann auch mal etwas schief gehen. Egal ob ein umgeknickter Fuß beim Tanzen, ein

gestohlenes Handy oder ein Kratzer im Autolack - die Expert:innen des digitalen

Versicherungsmanagers CLARK (https://www.clark.de/) geben Tipps, wie man gut

versichert durch den Festivalsommer 2022 kommt.



Tipp 1: Unfallversicherung