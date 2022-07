QUANTRON mit starkem Wachstum bei Umsatz, Fahrzeugportfolio und Expertenteam

Starkes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2022

Nachfrage nach emissionsfreien Nutzfahrzeugen stark steigend: Über 500 internationale Kundenanfragen mit konkreten Angeboten bedient

Aber: aktuelle Förderpraxis blockiert weitere Auftragsvergaben

Transformation zum OEM: QUANTRONs Produktpipeline gut gefüllt mit Eigenentwicklungen für den Personen- und Frachtverkehr

Hydrogen Offensive gestartet – Weltpremiere des 44 t FCEV Truck mit dem Ziel „Best in Class in 2023 in Reichweite und Tankkapazität" auf der IAA im September 2022

AUGSBURG, Deutschland, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Im ersten Halbjahr 2022 konnte die Quantron AG ihre Vorreiterposition im Bereich der batterie- und wasserstoffelektrischen Nutzfahrzeuge weiter ausbauen als Marktführer im Bereich Nachrüstung in der DACH Region. Der Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport konnte trotz der aktuellen Herausforderungen in der Supply Chain den Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um über 360 % steigern.

Hierzu hat vor allem beigetragen, dass die E-Mobility Experten aus Augsburg neben der Umrüstung von gebrauchten oder neuen Nutzfahrzeugen auf emissionsfreie Antriebe als OEM eigen entwickelte Modelle auf dem Markt bringen. Einer der Zero-Emission-Flottenkunden ist IKEA. Der Möbelkonzern hat rund 50 batterieelektrische Light-Transporter für die Last-Mile-Delivery geordert und beliefert bereits über 300 Kunden täglich im Großraum Wien mit emissionsfreien QUANTRON-Fahrzeugen und spart auf diese Weise jährlich über 197 t CO 2 ein.

Weitere Neukunden sind Logistik- und Entsorgungsunternehmen wie Ansorge, Breitsamer, DORR sowie der Knorr-Bremse Konzern aus München, Weltmarktführer für Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge.

„In den letzten sechs Monaten ist die Nachfrage nach emissionsfreien Nutzfahrzeugen deutlich gestiegen. Allein wir bei QUANTRON haben europaweit über 500 Kundenanfragen mit konkreten Angeboten bedient", so Michael Perschke, CEO der Quantron AG. „In Deutschland allerdings ist der Markt durch die aktuelle Förderpraxis blockiert. Nachdem der zweite Aufruf für die finanzielle Förderung von Nutzfahrzeugen mit alternativen Antrieben bis zum 24. August nochmals verlängert wurde, warten Unternehmen und Kommunen mit ihren Orders ab, um Sicherheit über die Höhe der Förderung zu haben. Die aktuelle Förderpraxis wirkt daher wie ein Investitionshemmnis und verlagert die Kaufentscheidungen und damit auch die emissionsreduzierenden Effekte ins Jahr 2023", so Perschke weiter.