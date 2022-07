Das Vattenfall Ladepaket leistungsstarke Wallbox bei Tchibo für nur 99 Euro (FOTO)

Hamburg (ots) -



- In Verbindung mit Naturstrom-Tarif von Vattenfall für 24 Monate

- Unterwegs an 90.000 Ladepunkten zum Vorteilspreis laden

- Innerhalb von vier Wochen lieferbar



Bereits 13,5 Prozent aller zugelassenen Neuwagen waren im ersten Halbjahr 2022

Elektro-Autos. Jetzt bieten Tchibo und das Energieunternehmen Vattenfall

passende Wallboxen fürs Aufladen zu Hause - mit einem Preisvorteil von mehr als

1.000 Euro zur UVP. Die Ladestation Charge Amps Halo erhalten Tchibo Kunden zum

Sonderpreis von nur 99 Euro in Verbindung mit einem Naturstrom-Tarif. Verfügbar

ist das limitierte Angebot ab 26. Juli, innerhalb von nur vier Wochen wird die

Wallbox nach Hause geliefert.