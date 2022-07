Road Town , Îles Vierges britanniques (ots) - Le travail à domicile est devenu

une nécessité, ce qui a conduit les entreprises à explorer les avantages des

environnements de travail virtuels. Le concept d'un espace de travail dans le

métavers est considéré comme un changement inévitable qui peut contribuer à

surmonter certains défis que le travail à distance a fait ressurgir ces

dernières années. Pourtant, malgré tous les avantages offerts par un espace de

travail virtuel dans le métavers, certaines difficultés du travail à distance

pourraient s'intensifier pour les employés dans la crainte de ne pas savoir

s'adapter à une nouvelle plateforme.



Pour développer ce sujet, ExpressVPN a réalisé une étude (https://www.expressvpn

.com/fr/blog/une-etude-revele-des-craintes-de-surveillance-dans-le-cadre-du-trav

ail-dans-le-metavers/) en collaboration avec Pollfish auprès de 1 500 employés

et 1 500 employeurs aux États-Unis. Notre objectif est de mieux comprendre

comment les entreprises et les employés envisagent de travailler dans le

métavers.





Les progrès technologiques ont permis une augmentation de la productivitéAlors que les environnements de travail continuent de se transformer en espacesvirtuels, les employés (90 %) et les employeurs (88 %) s'accordent à dire queles progrès technologiques leur ont permis de gagner en productivité etd'améliorer leurs relations avec leurs collègues. Les employés, en particulier,considèrent la vidéoconférence (27 %) et les réunions privées (19 %) comme desméthodes de communication qui leur permettent de se sentir plus engagés avecleurs collègues. Si les employeurs s'accordent avec les employés concernant lavidéoconférence (32 %), ils considèrent le métavers (17 %) comme la deuxièmemeilleure option pour rester en contact avec leurs collaborateurs, contreseulement 9 % des employés.Les employeurs sont beaucoup plus enthousiastes et curieux à l'égard du métaversLa majorité des employeurs se disent enthousiastes (66 %) et optimistes (54 %)quant à l'avenir du travail dans le métavers. Alors que les employés déclarentressentir des niveaux plus élevés d'anxiété (24 %), de suspicion (20 %) et deconfusion (17 %), témoignant d'une certaine hésitation par rapport à lasatisfaction des employeurs.Le métavers crée un environnement de surveillance intensiveLes logiciels de surveillance sont devenus un moyen populaire pour collecter lesdonnées des employés dans le contexte de l'essor du travail à domicile. Lemétavers ne fera qu'accroître les potentialités de ces activités desurveillance. Si l'on examine les pratiques de surveillance existantes, 73 % desemployeurs admettent qu'ils surveillent actuellement leurs employés. Toutefois,seuls 55 % des employés interrogés pensent être surveillés dans le cadre de leuractivité actuelle." Compte tenu de la réticence de nombreux employés à accepter une surveillanceintensive, les employeurs devraient faire preuve de prudence lorsqu'ilsenvisagent de mettre en oeuvre des activités de surveillance supplémentairesdans les espaces de travail virtuels. Ils doivent se demander si ellesjustifient la perte potentielle de confiance et de satisfaction de leursemployés... ", a déclaré Harold Li, vice-président d'ExpressVPN.Pour connaître l'ensemble des résultats et des données, rendez-vous sur le blogd'ExpressVPN (https://www.expressvpn.com/fr/blog/une-etude-revele-des-craintes-de-surveillance-dans-le-cadre-du-travail-dans-le-metavers/) .À propos d'ExpressVPNFondée en 2009, ExpressVPN est l'une des plus grandes entreprises spécialiséesdans la confidentialité et la sécurité sur internet. Nous offrons auxinternautes une protection en quelques clics. Le logiciel primé d'ExpressVPNpour Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les routeurs et les navigateurs sécuriseles informations et l'identité de nos utilisateurs grâce à un système dechiffrement avancé et une protection contre les fuites de données. Avec desserveurs situés dans 94 pays, ExpressVPN garantit à ses utilisateurs uneconnexion internet rapide et fiable partout dans le monde. Pour en savoir plussur les solutions de confidentialité et de sécurité d'ExpressVPN, visitezexpressvpn.com.