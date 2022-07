Im Bärenmarkt nicht auf Long-Chancen verzichten? Drei heiße Turnaround-Kandidaten hat unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter im kostenlosen Report "Revival of the Fittest" zusammengestellt.

"Im Ländervergleich sehen wir Deutschland und Italien in der zweiten Jahreshälfte in einer deutlichen Rezession, während Spanien und Frankreich weiter wachsen", so die Bank.

Goldman Sachs prognostiziert nun eine Rezession in der Eurozone noch in diesem Jahr. Nicht nur wegen der Sorge, dass Russland den Gashahn zudreht, sondern auch wegen einer Verlangsamung der Produktion im Dienstleistungssektor.

Goldman prognostiziert, dass die Wirtschaft der Eurozone noch in diesem Jahr in eine Rezession abgleiten werde. Deutschland und Italien würden besonders starke Rückgänge bevorstehen.

Goldman Sachs "Wir sehen Deutschland in der 2. Jahreshälfte in einer deutlichen Rezession"

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer