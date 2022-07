Recruiting in Zeiten des Personalmangels - so gewinnen Gastgewerbe auch künftig Fachkräfte für sich (FOTO)

Güstrow (ots) - Nur wenige Branchen waren so sehr von der Corona-Pandemie

betroffen wie die Gastgewerbe. Viele Bars, Lokale und Hotels mussten in dieser

Zeit schließen. Zahlreiche Fachkräfte haben sich in diesen Monaten nach neuen

Jobs umgesehen. Kein Wunder, dass ein großer Teil der Betriebe heute über die

Personalnot klagt.



Grund genug, jetzt ein erfolgreiches Recruiting aufzubauen, rät Alexander

Laubner. Worauf dabei zu achten ist, welche Rolle der sich verändernde Markt

spielt und welche fünf Tipps zum Erfolg führen, erläutert der Marketingexperte

in diesem Beitrag.