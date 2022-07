TOULOUSE (dpa-AFX) - Fehlende Triebwerke und andere Zulieferer-Teile durchkreuzen die Produktionspläne von Airbus . Der weltgrößte Flugzeugbauer rechnet deshalb in diesem Jahr nur noch mit der Auslieferung von 700 statt 720 Verkehrsflugzeugen, wie er am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Auch danach dürfte der Produktionsausbau bei den gefragten Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo langsamer vorankommen als gedacht. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag schlecht an.

Die Airbus-Aktie verlor am Vormittag in Frankfurt rund sechs Prozent und war damit drittgrößter Verlierer im Dax . Dabei sackte ihr Kurs wieder unter die Marke von 100 Euro. In den vergangenen Wochen hatte sie sich ein ganzes Stück erholt und ihre Einbußen aus dem bisherigen Jahresverlauf nahezu wettgemacht. Jetzt wird sie wieder über zehn Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.