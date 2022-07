MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine weiter hohe Nachfrage nach Silikonen und dem Solar- und Chipindustriegrundstoff Polysilizium stimmen Wacker Chemie für 2022 optimistischer. Obwohl die Unternehmensführung um Konzernchef Christian Hartel mit noch höheren Belastungen durch die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise rechnet, hob sie den Ausblick an. Trotz erster Eckdaten zum zweiten Quartal im Juni und der Ankündigung einer Prognoseerhöhung habe Wacker noch besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Der Aktienkurs schnellte nach oben.

Die Papiere gewannen am Vormittag als Favorit im MDax bis zu elf Prozent auf 146,75 Euro. Zuletzt bröckelte der Kurs aber etwas ab und lag mit einem Plus von rund acht Prozent bei 143,50 Euro. Der Ausbruch über die Marke von 144 Euro, die zuletzt eine zu hohe Hürde gewesen war, könnte also erneut scheitern. Anfang Juni war der Kurs noch bis auf gut 187 Euro gestiegen - ein Hoch seit 2008. Dann aber hatte die Sorge wegen es möglichen Gasmangels in Deutschland wegen der reduzierten Lieferungen aus Russland die Papiere, wie den gesamten Sektor, nach unten gezogen bis auf rund 125 Euro.