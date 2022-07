PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag nach der US-Zinsentscheidung nahtlos an die verhaltene Entwicklung der Vortage angeknüpft. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,13 Prozent auf 3602,98 Zähler nach. Der französische Cac 40 verlor 0,12 Prozent auf 6250,53 Punkte und der FTSE 100 sank um 0,25 Prozent auf 7329,97 Punkte.

Eigentlich wären die US-Vorgaben für mehr geeignet gewesen. "Die US-Notenbank behält die Inflationsentwicklung weiter im Auge und wird entsprechend reagieren, wies zugleich darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt sehr robust ist und die Notenbank keine Notwendigkeiten mehr sieht, die Zinszügel zu stark anzuziehen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect fest. "Das waren genau die Worte, auf die jeder gehofft hatte."

Doch die Auswirkungen blieben trotz der deutlichen Gewinne an den US-Märkten gering. "Im Gegensatz zu den USA belasten die weiter steigenden Preise für Strom und Gas die Wirtschaft und damit auch den Aktienmarkt", merkte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets zur enttäuschenden Entwicklung in Europa an. Zudem galt es, einen weiteren Schwung an Quartalszahlen zu verarbeiten, was die Märkte zunächst in der Reserve hielt.