AUVESY-MDT Webcast Wie schützen Sie Ihre automatisierte Produktion vor Cyber-Bedrohungen? (FOTO)

Landau (ots) - # Live-Webcast mit erfahrenen Spezialisten am 04. August.



# Klarer Blick auf Risiken und realistische Gegenmaßnahmen.



Das Expertenteam von AUVESY-MDT, dem Weltmarktführer für herstellerunabhängige

Versionierungs- und Change-Management-Software in der automatisierten

Produktion, verfügt über langjährige Praxiserfahrungen in der Absicherung von

produktionsrelevanten Daten sowie der Identifikation potenzieller Cyber-Risiken.

Im Fokus stehen dabei immer pragmatische sowie zeitnah realisierbare Ansätze,

die effektiv und nachhaltig helfen.



"Für geschäftskritische automatisierte Produktionsabläufe ist 'Abwarten &

Hoffen' in Anbetracht stetig wachsender Cyber-Bedrohungen längst keine Option

mehr. Zu ernst, zu allgegenwärtig und letztlich zu gefährlich sind die damit

verbundenen Risiken - bis hin zum Totalausfall der eigenen Fertigung", so Oliver

Gronau, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung bei AUVESY-MDT. "Um solche

Szenarien zu verhindern, möchten wir unsere langjährigen Erfahrungen und

konkrete Lösungsansätze teilen. Die individuellen Gegebenheiten innerhalb der

einzelnen Organisation sind hierbei entscheidend. In jedem Fall lohnt es sich,

mögliche Schwachstellen in Fertigungsanlagen zu identifizieren und präventive

Maßnahmen zu planen. Wir freuen uns, Sie zu unserem Experten-Webcast begrüßen zu

dürfen."