Private Mobilfunknetze in der Luftfahrt können Kundenzufriedenheit und betriebliche Effizienz steigern (FOTO)

- Ericssons Connected-Aviation-Report zeigt die Leistungsfähigkeit privater

Mobilfunknetze für die intelligente Luftfahrt auf.

- Private Netze können helfen, Herausforderungen rund um Wachstumshemmnisse im

Luftverkehr, Kundenzufriedenheit, betriebliche Effizienz und Sicherheit zu

lösen.

- Durch sichere und zuverlässige Konnektivität können Flughäfen mit privaten

5G-Netzen eine Leistungssteigerung von 20 bis 40 Prozent erzielen.

- Der Bericht untersucht unter anderem Anwendungsfälle für private Netze bei

Groupe ADP, Hub One und Air France sowie Airbus.



Angesichts der nach der Corona-Pandemie wieder zunehmenden Reiselust der

Passagiere muss die Luftfahrtindustrie ihre Prozesse digitalisieren, um die

Erwartungen der Reisenden und der Flughafenbetreiber zu erfüllen. Der

Connected-Aviation-Report

(https://www.ericsson.com/en/enterprise/reports/connected-aviation) von Ericsson

(NASDAQ: ERIC) erörtert, wie private Netze der Branche dabei helfen können, den

Betrieb in der Luft und das Kundenerlebnis zu verbessern, den Durchsatz zu

erhöhen und ein produktiveres Management durch den Einsatz von 4G- und

5G-Technologie zu ermöglichen.





Zu den wichtigsten Herausforderungen für die Akteure der Luftfahrtindustriegehören die Verzögerung von Abfertigungsprozessen, finanzielle Stabilität, diehohe Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsarbeiten,Kundenzufriedenheit, Sicherheit sowie ökologische Nachhaltigkeit. Im Berichtwerden drei Beispiele aus der Praxis beschrieben, die zeigen, wie private Netzekommerziell eingesetzt werden können, um diese Herausforderungen durch erprobte,praxisorientierte Anwendungen zu bewältigen."Bereits durch die Digitalisierung der Abläufe rund um das Flugzeug - ermöglichtdurch unser privates Mobilfunknetz - haben wir eine deutlicheEffizienzsteigerung mit einem klaren Return on Investment festgestellt", soHenri Tallon, Business Unit Manager für Telekommunikation bei Hub One.Um die wichtigsten Wachstumshemmnisse zu beseitigen, werden in dem BerichtAnwendungsfälle beschrieben, die einen unmittelbaren Nutzen bieten und alle aufprivaten Netzen basieren: vernetzte Assets, integrierte Echtzeit-Kommunikation,digitale Laststeuerung und der Fern-Upload und -Offload von Daten.Durch sichere und zuverlässige Konnektivität können Flughäfen mit privaten5G-Netzen eine Leistungssteigerung von 20 bis 40 Prozent erzielen. Der Berichtschätzt außerdem, dass pro Flug zwischen 500 GB und 1 TB an Daten übermitteltwerden müssen, die Auskunft über Sensoren, Richtung und Unterhaltung an Bordliefern. Diese Daten sind entscheidend für verlässliche Informationen, die als