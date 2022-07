Muster ohne Wert / Deutsche Geflügelwirtschaft sieht große Lücken im Gesetzesentwurf zur staatlichen Tierhaltungskennzeichnung

Berlin (ots) - Wie verschiedene Medien berichten, kursiert derzeit innerhalb der

Bundesregierung ein Gesetzesentwurf zur staatlichen Tierhaltungskennzeichnung.

Für die deutsche Geflügelwirtschaft bislang ein Muster ohne Wert: Das Papier

beschränkt sich weitestgehend auf den Vermarktungsweg Handel, lässt den gesamten

Bereich des Außer-Haus-Verzehrs bzw. der Gastronomie außen vor und vergisst

zudem, weiterverarbeitete Fleischerzeugnisse in den Regelungsbereich mit

aufzunehmen. "Der vorliegende Referentenentwurf kann und darf in dieser Form

nicht Gesetz werden", kritisiert Friedrich-Otto Ripke, Präsident des

Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V. (ZDG).



Der Referentenentwurf baut auf dem kürzlich von Bundesminister Cem Özdemir

vorgestellten Eckpunktepapier für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung auf.

Vorgesehen ist ein verpflichtendes Kennzeichen auf Fleischverpackungen, das den

Verbrauchern künftig transparent Auskunft darüber geben soll, wie ein Tier in

Deutschland gehalten wurde.