Primark verpflichtet sich zu Preis-Stopp für mehr als 1000 Kids-Produkte

Mit dem Einfrieren der Preise eines wesentlichen Anteils des PrimarkKids-Sortiments reagiert Primark auf die preisliche Belastung, die vieleHaushalte in Deutschland zunehmend spüren. Primark verpflichtet sich, die Preisefür viele seiner beliebtesten Kids-Produkte in diesem Herbst unverändert zubelassen, von Unterwäsche über T-Shirts bis hin zu Kleidern und Jeans.Christiane Wiggers-Voellm, Director Sales Primark Deutschland und Österreich,sagt: "Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt anzubieten war schonimmer das Herzstück von Primark und ist heute wichtiger denn je. Kinder wachsenschnell, und der Bedarf an neuer, größengerechter Kleidung ist für Familien einrelevanter Ausgabenfaktor. Wir hoffen, dass wir mit dem Einfrieren unserergünstigen Preise für Basic-Kinderartikel einen kleinen Beitrag leisten können."Dank der Preisgarantie können sich Familien zum Schulanfang günstig mitKids-Basics eindecken - hier einige Preisbeispiele*:- Langarm-T-Shirts: ab EUR 2,50- Sweatshirts: ab EUR 6- Kleider: ab EUR 6- Jeans: ab EUR 8- Gepolsterte Jacken: ab EUR 18- 10er Pack Unterhosen: ab EUR 5- 10er Pack Socken: ab EUR 3,50Viele der Produkte, die dem Preisstopp unterliegen, sind Produkte des PrimarkCares Programms, d.h. sie sind aus recycelten oder nachhaltiger beschafftenMaterialien hergestellt. Dazu zählen etwa langärmelige Kids-T-Shirts undKids-Jeans, die mit Baumwolle aus Primarks eigenem Programm für NachhaltigeBaumwolle hergestellt werden. Im Rahmen dieses Programms, der weltweit größtenInitiative seiner Art, werden Landwirt:innen darin geschult, Baumwolle mitnachhaltigeren Anbaumethoden anzubauen, wodurch die Umweltbelastung verringertund die Lebensbedingungen der Landwirt:innen verbessert werden.Auf Primark.com (https://www.primark.com/de/alle-produkte/kinder/c/kids) findenInteressierte ihre nächstgelegene Primark-Filiale und eine Auswahl der neuestenKindermode.* Die angegebenen Preise beziehen sich auf Produkte für jüngere Kinder (1½ bis 8Jahre) und auf die beliebtesten Produkte innerhalb dieser Kategorien. Teilweisekönnen auch niedrigere Preise für Produkte mit geringeren Beständen verfügbarsein. Während die meisten Preise für Kids-Produkte geschützt wurden, wird eseinige selektive Preiserhöhungen geben. In den Fällen, in denen sich Preiseändern, ist Primark jedoch weiterhin bestrebt, das bestePreis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.Über PrimarkPrimark ist ein internationaler Einzelhändler, das mehr als 65.000 Mitarbeiterin 14 Ländern in Europa und den USA beschäftigt. Primark wurde 1969 in Irlandunter der Marke Penneys gegründet und hat es sich zum Ziel gesetzt,erschwingliche Produkte zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnisanzubieten, die von hochwertiger Alltagskleidung bis hin zu außergewöhnlichemStil in den Bereichen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Beauty,Haushaltswaren und Accessoires reichen. Primark konzentriert sich auf dieSchaffung von großartigen Einkaufserlebnissen in seinen Geschäften. DasUnternehmen expandiert in neuen und bestehenden Märkten mit dem Ziel, bis Ende2026 530 Filialen zu erreichen, einschließlich der neuen Märkte Rumänien undSlowakei.Über Primark CaresMit seiner Primark Cares-Strategie arbeitet Primark daran, nachhaltigere Modefür alle erschwinglich zu machen. Als Herzstück des Geschäftsmodells von Primarkauf zukunftsorientiertes Engagement ausgerichtet, konzentriert sich die PrimarkCares-Strategie darauf, (i) die Lebensdauer von Kleidung zu verlängern; (ii) dasLeben auf unserem Planeten zu schützen; und (iii) das Leben der Menschen zuverbessern, die die Primark-Produkte herstellen. Im Rahmen der PrimarkCares-Strategie ist Primark neun Verpflichtungen eingegangen, die Primark bis2030 erfüllen will. Dazu gehören die Herstellung aller Kleidungsstücke ausrecycelten oder nachhaltiger beschafften Materialien, die Konzeption vonvornherein recycelbarer Kleidung, die Halbierung der Kohlenstoffemissionen inder gesamten Wertschöpfungskette, die Abschaffung von Einwegplastik und dasBestreben, einen existenzsichernden Lohn für Arbeiter:innen in der Lieferkettezu erwirken.Pressekontakt:Pressebüro PrimarkBrunswick Group GmbHFriedrichstraße 9510117 BerlinEmail: mailto:PRIMARKD@brunswickgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133647/5283690OTS: Primark