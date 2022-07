Unwetter und Brände in Norditalien

ROM (dpa-AFX) - Wetterchaos in Italien: Während im Norden des Landes Unwetter mit Regen und Hagel vielerorts größere Schäden angerichtet haben, werden auch wieder neue Brände gemeldet. Der von einer langen Dürre geplagten Landwirtschaft bringen die örtlich konzentrierten heftigen Niederschläge nach Einschätzung von Experten wenig.

In San Michele del Carso nördlich von Triest unweit der Grenze zu Slowenien wurden laut Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht zum Donnerstag 25 Familien in Sicherheit gebracht, nachdem dort ein großes Feuer ausgebrochen war. Der Brand sei am Mittwoch zunächst mit dem Einsatz von zwei Hubschraubern gestoppt, am Abend aber vom Wind wieder angefacht worden. In der Region Friaul-Julisch Venetien hatte es im Juli schon verschiedene Wald- und Buschbrände gegeben.