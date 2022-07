Limburg (ots) - "Die Bevölkerung wird älter" - ein Ausdruck, der nicht nur in

Fachkreisen häufig genutzt wird. Der demografische Wandel hat großen Einfluss

auf die heutige Generation sowie die ihr folgenden Jahrgänge. Doch in welchem

Zusammenhang steht er mit der Entwicklung des Immobilienmarktes? Die AMADEUS

Group, als eine der führenden Immobilienfirmen im Rhein-Main-Gebiet mit

langjähriger Erfahrung, gibt einen Überblick.



Was bedeutet "Demografischer Wandel"?





Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert den Begriff wie folgt:"Bezeichnung für die Bevölkerungsentwicklung und ihre Veränderungen insbesondereim Hinblick auf die Altersstruktur, die Entwicklung der Geburtenzahl und derSterbefälle, die Anteile von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten sowie dieZuzüge und Fortzüge."[1]Die geburtenstarke Generation von 1955 bis 1970 wird als die"Babyboomer-Generation" bezeichnet. Diese befindet sich heute zu einem Großteilim Rentenalter - ein Grund für den hohen Anteil an über 65-Jährigen inDeutschland (24,1 % der Bevölkerung). Eine weitere Ursache ist die Differenzzwischen Geburten und Sterbefällen. 2021 gab es 228.206 weniger Geburten alsSterbefälle.[2] Dadurch ergibt sich das typische Bild der Alterspyramide. EineStatistik der Seite Statista von 2020 zeigt deutlich den "Bauch" in derAltersstruktur, den die Bevölkerung Deutschlands im Alter von 48 bis 61 Jahrenbildet, sowie den "Sockel" der über 85-Jährigen.[3] Es wird prognostiziert, dassin einem Zeitraum von 2018 bis 2060 ein Rückgang der Gesamtbevölkerung zuverzeichnen sein wird, der Anteil der über 60-Jährigen jedoch bis 2050 weiterhinleicht steigt.[4]Die deutsche Bevölkerung wird also immer älter. Damit einhergehend ändern sichauch ihre Anforderungen, Bedürfnisse und Prioritäten. Der Immobilienmarkt musssich anpassen.Aktuelle TrendsEin Blick auf die Entwicklung der Immobilienpreise zeigt, dass derImmobilienpreisindex im Vergleich zu 2004 (Index 100) bis zum 1. Quartal 2022 um84 % gestiegen ist (Index 184), in Wachstumsregionen, wie einigen Großstädten,sogar noch mehr.[5]Der Trend geht weiterhin zum Eigenheim und Eigentumswohnungen, da Immobilien aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und Inflation eine scheinbar sichereWertanlage darstellen. Hierdurch und durch den erhöhten Bedarf an Unterkünftenin Folge von Immigration und Flucht wird Wohnraum teurer, da auch Bauland sehrknapp ist.Der Geschäftsführer der AMADEUS Group Volker Deifel merkt an: "Durch dieaktuelle Inflation von über 8 % und die Anpassung des Leitzinses werden großeInvestitionen unattraktiver, wodurch die Nachfrage nach Eigenheimen auf mittlereSicht sinken könnte." In der Folge wird der Bedarf an Mietwohnungen vor allem in