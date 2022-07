MÜNCHEN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagens Lkw- und Bus-Holding Traton ist im ersten Halbjahr stärker gewachsen als erwartet - wird mit Blick auf den Absatz jedoch vorsichtiger. Der Konzern wies auf weiterhin bestehende Risiken durch den Ukraine-Krieg, Lieferengpässe und Energieknappheit hin und geht davon aus, im laufenden Jahr weniger Fahrzeuge zu verkaufen als bisher angenommen. An der Börse ging es für Traton-Aktien dennoch bergauf.

Für das laufende Jahr rechnet Traton noch mit einem "erheblichen" Anstieg des Absatzes, wie das Management am Donnerstag in München mitteilte. Zuvor war von einem "starken" Plus die Rede. Die Ziele für Umsatz und operative Rendite wurden indes bestätigt.