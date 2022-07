Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Endlich ein neues Auto, aber die Ersparnisse reichen nicht aus?Für Autokäufer ist die Ballonfinanzierung eine attraktive Option, um sich einneues Fahrzeug zu leisten, das mehr Stauraum bietet oder mit einemumweltfreundlichen Antrieb punktet. Doch hier heißt es genauer hinschauen: Nichtimmer ist der Ballonkredit günstiger als er auf den ersten Blick erscheint.Die Gründe für einen Autokauf können sehr individuell sein. Während die einenFamilienzuwachs erwarten und einen größeren Wagen benötigen, wollen sich anderedagegen endlich den Traum vom eigenen Wohnmobil oder dem Oldtimer erfüllen. Auchdas Thema Nachhaltigkeit spielt beim Autokauf inzwischen eine entscheidendeRolle: Immer mehr Verbraucher interessieren sich für ein Auto mit alternativemAntrieb, ob E-Auto oder Plug-in-Hybrid. Doch gerade der Kauf eines Neuwagensbedeutet eine enorme finanzielle Herausforderung. Umso wichtiger ist es, vor demAutokauf die eigenen Ersparnisse zu überprüfen. Sind nicht ausreichend Rücklagenvorhanden, kommt eine Finanzierung infrage. Viele Händler bieten Autokäuferneine attraktive Ballonfinanzierung an, die zwar mit niedrigen Monatsraten lockt,bei der zum Laufzeitende jedoch eine hohe Schlussrate zu begleichen ist. Die KVBFinanz erklärt, warum sich eine Ballonrate dennoch lohnen kann, welche Vor- undNachteile damit verbunden sind und was es zu beachten gibt.Wie funktioniert eine Ballonfinanzierung? Vor- und NachteileBei der Ballonfinanzierung handelt es sich um einen zweckgebundenenSchlussratenkredit, bei dem Autokäufer während der Laufzeit zunächst nur einenkleinen Teil der Kreditsumme in gleichbleibenden Raten zurückzahlen. DerBallonkredit ist mit einem Leasingvertrag vergleichbar, da die monatliche Raterelativ niedrig ausfällt. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass der Kundenicht nur für die Nutzung des Wagens zahlt, sondern das Auto tatsächlich kauftund mit jeder Monatsrate einen Teil des Kaufpreises begleicht, wie bei einemgewöhnlichen Autokredit. Anders als bei diesem ist am Ende der Laufzeit jedocheine Schlussrate zu bezahlen, die sehr hoch ausfallen kann. Hierbei ergeben sichdie monatlichen Beiträge aus dem Wert, den das Fahrzeug nach der Laufzeitvoraussichtlich noch hat. Die Schlussrate deckt den Rest des Kaufpreises ab, dasheißt die Differenz zwischen Kaufpreis und Restwert.Auf den ersten Blick erscheint die Ballonfinanzierung aufgrund dervergleichsweise gleichbleibend günstigen Raten für Autokäufer sehr attraktiv.