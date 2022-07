FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktionäre von Fresenius und deren Dialyse-Tochter FMC ist weiterhin kein Land in Sicht. Dieses Mal sorgte eine Senkung der Unternehmensziele für die nächste schwere Enttäuschung. Die Aktien gingen am Donnerstag auf Talfahrt. Fresenius ruderte vor allem wegen Problemen von FMC beim Ausblick für das laufende Jahr zurück. Zudem seien die mittelfristigen Ziele nicht mehr zu halten, hieß es. Börsianern zufolge überraschte mit Blick auf 2022 weniger die Prognosesenkung an sich als deren Ausmaß. Derweil fielen die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal laut einem Marktbeobachter bei FMC ein wenig besser als erwartet aus, beim Mutterkonzern hingegen durchwachsen.

Die Fresenius-Titel büßten um die Mittagszeit gut acht Prozent auf 25,03 Euro ein und waren damit so billig zu haben wie zum Corona-Crash im März 2020. Sie rutschten damit zudem weiter unter die 200-Tage-Linie, die als wichtiger Indikator für die langfristige Kurstendenz gilt. Noch schlimmer erging es den Papieren von FMC: Auch sie setzen sich von der 200-Tage-Linie weiter nach unten ab und verloren zuletzt rund zwölf Prozent auf 38,47 Euro, was den niedrigsten Stand seit über zwölf Jahren bedeutete. Abzuwarten bleibt nun, ob sie sich über der Unterstützungszone knapp unter 40 Euro aus dem Jahr 2007 halten können.