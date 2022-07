Zum Ausbildungsstart BG BAU unterstützt Unternehmen mit Azubi-Checkliste (FOTO)

Berlin (ots) - Zehntausende junge Leute starten in den nächsten Wochen in ihre

Ausbildung. Um Unternehmen des Baugewerbes und der baunahen Dienstleistungen zu

unterstützen, bietet die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) eine

Checkliste für die Einstellung von Auszubildenden an. Denn: Arbeitsschutz ist

wichtig und gilt vom ersten Tag an!



Mit dem Übergang von der Schule in ein Ausbildungsverhältnis beginnt für

zehntausende junge Menschen in Deutschland ein neuer Lebensabschnitt. Damit der

Start in den Traumberuf von Anfang an ein Erfolg wird, sind Information und

Aufklärung über Arbeitsschutz wichtig - gerade in der Bauwirtschaft. Um

besonders kleine und mittelständische Unternehmen des Baugewerbes zu

unterstützen, bietet die BG BAU eine überarbeitete Checkliste für die

Einstellung von Auszubildenden an.