"Das dritte Jahr im Krisenmodus."

Freinberg (ots) - - Schwarzmüller zum Halbjahr noch auf Kurs - Deutschland

rückläufig, Österreich zufriedenstellend



Mit einem Halbjahresumsatz von 228 Millionen Euro hat die Schwarzmüller Gruppe

die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres beendet. Bis Ende Juni

wurden in den vier Werken des Unternehmens 5.714 Fahrzeuge gebaut. Damit liegt

Europas größter Nischenhersteller von Anhängern um 9 Prozent über dem Vorjahr

(210 Mio. Euro), befürchtet aber, dass dieser Zwischenstand im zweiten Halbjahr

nicht zu halten sein wird. "Die Rahmenbedingungen für die Produktion haben sich

im zweiten Quartal deutlich verschlechtert. Es fehlt zum Beispiel an

Birkenholzplatten aus Russland, die man kaum ersetzen kann. Deshalb können

Fernverkehrsanhänger trotz eines hohen Auftragsstandes nicht fertiggestellt

werden", sagte CEO Roland Hartwig heute, Donnerstag, 28. Juli, am

Unternehmenssitz Hanzing in Freinberg bei Schärding (Oberösterreich).



Die Schwankungen bei den Materiallieferungen, die geringe Verfügbarkeit von

Personal und die zum Teil extremen Preisentwicklungen werden im besten Fall ein

leichtes Übertreffen des Vorjahres-Umsatzes von 414 Millionen Euro ermöglichen.

Wenn sich die Rahmenbedingungen weiter verschlechtern, müsse sein Unternehmen

mit einem deutlichen Umsatzrückgang rechnen. Vor allem das letzte Quartal könne

schwierig werden, betonte der CEO.