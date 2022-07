Die Aktien legten bis zum Mittag um fast drei Prozent auf 26,69 Euro zu, was einen der vorderen Plätze im Index der mittelgroßen Werte MDax bedeutete. Bereits jüngst war wieder das Mehrjahreshoch von Ende Mai bei gut 28 Euro in den Blick gerückt. Mit einem Plus von 50 Prozent sind die Aktien im bisherigen Jahresverlauf zweitbester Wert im MDax .

Der Umsatz wuchs im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut die Hälfte auf 102,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) verdreifachte sich auf 17,2 Millionen Euro. Unter dem Strich steht ein Überschuss von 17,3 Millionen Euro nach 7,7 Millionen vor einem Jahr. Damit sieht Unternehmenschef Felix Grawert den Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen.

Er kalkuliert mit Erlösen von 450 bis 500 Millionen Euro. Als operatives Ergebnis sollen davon 21 bis 23 Prozent hängen bleiben. Die Erwartungen stehen erneut unter dem Vorbehalt, dass globale Krisensituationen weiter keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben.

Beim Auftragseingang peilt der Vorstandschef 520 bis 580 Millionen Euro an. Hier stehen nach sechs Monaten fast 283 Millionen Euro in den Büchern. Insgesamt summierten sich die Aufträge für Anlagen damit zuletzt auf gut 314 Millionen Euro. Der größte Teil davon soll noch in diesem Jahr an die Kunden gehen, wie es weiter hieß. Analystin Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies sieht Aixtron auf Kurs, zumindest das obere Ende der Zielspannen zu erreichen, da wesentlichen Geschäftstreiber der letzten Monate noch an Schwung gewinnen dürften.