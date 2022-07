KEENON Robotics feiert den Markentag mit einer dreifachen Überraschung

SHANGHAI, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics, ein weltweit führender Pionier in der unbemannten Lieferindustrie, hat den 28. Juli zu seinem Markentag erklärt. Der KEENON Brand Day 2022 ist eine wichtige Gelegenheit, mit Kunden in Kontakt zu treten und ihnen einen verbesserten Service und verschiedene Vorteile zu bieten. Zusätzlich zu den laufenden Aktualisierungen in den sozialen Medien werden in sechs Geschäftsregionen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten vielgestaltige Offline-Veranstaltungen durchgeführt.

Der KEENON Brand Day ist ein Zeichen der Dankbarkeit und bringt drei wichtige Neuerungen für die Kunden, die KEENON auf der ganzen Welt unterstützen. KEENON weiß, dass es das Vertrauen der Kunden und eine wettbewerbsfähige Kerntechnologie sind, die ein Unternehmen unvergänglich machen.