MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Nemetschek hält sich bei den Jahreszielen trotz eines starken Quartals weiter zurück. Obwohl der Umsatz auch im zweiten Quartal deutlich über den Planungen zulegte, bleibt Vorstandschef Yves Padrines vorsichtig. Der Ausblick berücksichtige eine zunehmende Eintrübung des globalen wirtschaftlichen Umfelds, hervorgerufen durch den Krieg Russlands in der Ukraine und die anhaltende Covid-19-Pandemie, hieß es vom MDax -Konzern am Donnerstag. Neben branchenübergreifenden Versorgungsengpässen sorge das für steigende Beschaffungs- und Finanzierungskosten.

Die in den vergangenen Monaten stark unter Druck geratene Aktie der Münchener verlor am Nachmittag 2,8 Prozent auf 59,02 Euro. Zu Jahresbeginn hatte das Papier noch um die 113 Euro gekostet, fiel aber mit der Skepsis von Tech-Investoren im Jahresverlauf im Tief bis unter 53 Euro. In den vergangenen Tagen pendelte der Kurs um die 60 Euro.