Looking Glass Labs gibt Erhalt der DTC-Zulassung bekannt

Die DTC-Zulassung des Unternehmens kann in Verbindung mit der derzeitigen OTC-Notierung den Zugang zu den Aktien des Unternehmens für Investoren in den Vereinigten Staaten erleichtern

Vancouver, British Columbia – 28. Juli 2022 – Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die Architektur von nicht-fungiblen Token („NFT“), immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und virtuelle Lizenzgebührenströme spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es von The Depository Trust Company („DTC“) die Genehmigung für die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zum elektronischen Clearing und zur Abwicklung durch DTC („DTC Eligibility“) erhalten hat. Durch die DTC-Zulassung werden die LGL-Aktien für Anleger in den Vereinigten Staaten leichter zugänglich. Die Aktien der Gesellschaft sind derzeit am OTC Pink-Level-Markt in den Vereinigten Staaten notiert und werden darüber hinaus hauptsächlich an der NEO Exchange in Kanada gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust and Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das das elektronische Clearing und die Abrechnung von börsennotierten Unternehmen verwaltet. DTC Eligibility ist ein elektronisches Verfahren für das Clearing von Wertpapieren, das den Zugang zu Aktien und Bargeld beschleunigt und damit den Abwicklungsprozess für bestimmte Anleger beschleunigt. DTC ist Mitglied des U.S. Federal Reserve System, eine Treuhandgesellschaft mit beschränktem Aufgabenbereich nach dem Bankengesetz des Staates New York und eine bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierte Clearingstelle.

Kommentar des Managements

„Wir freuen uns, dass das Unternehmen die DTC-Zulassung erhalten hat und seine Aktien zu diesem Zeitpunkt am OTC Pink-Level-Markt notieren kann“, sagte Dorian Banks, CEO von Looking Glass Labs. „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung für LGL und wir freuen uns über die Fortschritte an der US-Kapitalmarktfront, die Teil eines längerfristigen Plans sind, unsere Aktien amerikanischen Investoren zugänglicher zu machen“, fügte Herr Banks hinzu.