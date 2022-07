GENERATION MARKIERT MEILENSTEIN VON FÜNFUNDZWANZIGTAUSEND ABSOLVENTEN SEIT BEGINN DER PANDEMIE

WASHINGTON, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Generation, das globale gemeinnützige Beschäftigungsnetzwerk, gab heute bekannt, dass es seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie im März 2020 den Meilenstein von 25.000 Absolventen in 16 Ländern überschritten hat, wodurch Tausende von Menschen in Arbeit vermittelt wurden und die Gesamtzahl der Absolventen seit dem Start vor mehr als sieben Jahren auf 65.000 gestiegen ist.

Generation hat mit der BlackRock Foundation, McKinsey & Company, Microsoft Corp. und Verizon zusammengearbeitet, um die weltweite Arbeitslosigkeit erfolgreich zu bekämpfen und Tausende von Menschen in Arbeitsplätze zu vermitteln, die bis heute mehr als 140 Millionen Dollar an Gehaltseinnahmen generiert haben

Mit dem gemeinsamen Engagement von Generation's Global Jobs Recovery coalition - der BlackRock Foundation, McKinsey & Company, Microsoft Corp. und Verizon - hat die Organisation Menschen aller Altersgruppen in Berufen ausgebildet, vermittelt und unterstützt, die ihnen sonst verwehrt geblieben wären. In diesen neuen Jobs haben die 25.000 Pandemie-Absolventen zusammen bereits mehr als 140 Millionen Dollar an Gehaltseinnahmen erzielt.

„Wir sind begeistert, diesen Meilenstein zusammen mit unseren Mitarbeitern zu erreichen, und wir sind inspiriert von der harten Arbeit und dem Engagement der Tausenden von Menschen, die ihr Leben durch unsere Programme während der Pandemie verändert haben", sagte Mona Mourshed, Founding Global CEO von Generation. „Wir haben aus erster Hand erfahren, wie Menschen selbst in abgelegenen Umgebungen neue Fähigkeiten erlernen, ihre Talente unter Beweis stellen und sich am Arbeitsplatz bewähren können. Aber eine wirklich integrative Beschäftigung steht noch vor vielen Herausforderungen, und wir arbeiten weiterhin mit Arbeitgebern, Regierungen und Fachleuten zusammen, um Chancen für talentierte Bewerber jeder Rasse, jedes Geschlechts, jeder ethnischen Herkunft und jedes Bildungshintergrunds zu schaffen

Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Programme von Generation während der Pandemie dauerhaft auf Online- oder Blended-Delivery umgestellt wurde und die Ergebnisse unverändert gut sind. 74% der Absolventen wurden innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss des Programms in eine Stelle vermittelt, innerhalb von 6 Monaten waren es 85%. Sie verdienen das 3-4fache ihres Einkommens von vor Generation. Ein Jahr nach der Arbeitsvermittlung sind 78% weiterhin beschäftigt.