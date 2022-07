WARBURG RESEARCH stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal hätten die Mitte Juni vorab veröffentlichten Eckzahlen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ