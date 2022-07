WARBURG RESEARCH stuft ADVA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adva auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Telekomausrüsters hätten den vorläufigen entsprochen, schrieb Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ