MOKE France, ein Unternehmen der EV Technology Group, eröffnet Flagship-Store „Casa MOKE“ in St. Tropez

Toronto, ON (28. Juli 2022) – EV Technology Group Ltd. (das „Unternehmen“ oder „EV Technology Group“) (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, FWB: B96A) gibt heute bekannt, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft MOKE France SAS („MOKE France“) die Renovierung ihres Flaggschiff-MOKE-Showrooms abgeschlossen hat und nun im Herzen von Saint-Tropez ihr Geschäft eröffnet.

„Casa MOKE“ ist ein speziell für den Zweck erbautes Erlebnis- und Verkaufszentrum, in dem MOKE France die neuen elektrischen MOKE-Fahrzeuge ausstellen wird. Die Entwicklung von „Casa MOKE“ war ein Spezialauftrag, den die Architekten Olivia Siri und Julien Fuentes als ein relaxtes, ansprechendes Verkaufszentrum für die beliebte Strand- und Luxus-Lifestyle-Marke umgesetzt haben. Darüber hinaus hat MOKE France mit dem französischen Künstler Quentin Monge zusammengearbeitet, der ein Wandgemälde in Lebensgröße installiert und Kunstwerke in limitierter Auflage für die Marke geschaffen hat.

Die Côte d’Azur ist seit der Gründung der MOKE-Marke durch Sir Alec Issigonis in den 1960er Jahren die unumstrittene Heimat der Fahrzeuge und viele betrachten sie als ein wichtiges Urlaubszubehör, das sich für Abenteuer auf Landstraßen oder Sanddünen eignet. MOKE France ermöglicht den Kunden die Marke in dem Flagship-Store „Casa MOKE“ in Saint-Tropez kennenzulernen und er wird den Weg für die Marke MOKE auf der ganzen Welt ebnen.

In einem ersten Pilotprojekt für den Direktverkauf an Verbraucher erzielte MOKE France einen Gesamtwert von über 500.000 € in Bestellungen.

„Dieser Sommer ist der perfekte Zeitpunkt, den Electric MOKE nach Saint-Tropez zu bringen, und wir freuen uns sehr, die Marke in ihrem authentischen Flair wiederbeleben zu können!“, sagte Willy Gruyelle, CEO von MOKE France. „Ich bin wirklich stolz auf das, was das Design-Team erreicht hat: Ein Haus, das die Grandezza der 1960er Jahre, das Flair des Mittelmeers und moderne Akzente vereint, um unsere Kunden zu begrüßen und vergangene und zukünftige MOKE-Erlebnisse miteinander zu teilen!“

„Die französische Riviera war der natürliche Ort, um unseren ersten Flagship zu eröffnen, da die Region und unsere Marke miteinander verwoben sind. Wir hoffen, auf unseren Erfolgen mit dem Electric MOKE in Frankreich aufzubauen, wenn EV Technology Group die Marke auf die globale Bühne hebt“, sagte Wouter Witvoet, CEO und Gründer der EV Technology Group.