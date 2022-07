Sommer-Konjunkturumfrage in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie / Eingetrübte und heterogene Geschäftslage - pessimistische Perspektiven - Gas-Stopp als Damoklesschwert

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die Lage in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie istangespannt, sehr heterogen und von enormer Unsicherheit geprägt. Lieferengpässeund Materialmangel sowie stark gestiegene Preise bei Vorprodukten, Frachtkosten,Rohstoffen und Energie wirken sich negativ auf die Geschäftserwartungen derUnternehmen aus. Dadurch können viele Aufträge nicht abgearbeitet werden. "DieLage der Unternehmen ist sehr differenziert und die Verunsicherung groß. Aktuellsinkt die Produktion und der Blick auf die kommenden Monate ist mehrheitlichpessimistisch . Ein möglicher Erdgasstopp und generell die Erdgasknappheit hängtals großes Damoklesschwert über allem. Dazu kommt eine hohe Krankheitsquotedurch die stark steigenden Corona-Fallzahlen, die den bestehendenArbeitskräftemangel noch weiter verschärfen", erklärte Bertram Brossardt,Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbändebayme vbm zur aktuellen Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen, die heute inMünchen vorgestellt wurde.Laut Umfrage wird die aktuelle Geschäftslage zwar noch von jedem zweitenUnternehmen als gut bewertet, zu Beginn des Jahres waren es aber noch über zweiDrittel. Die Salden haben sich im Jahresverlauf praktisch halbiert und liegenfürs Inlandsgeschäft bei +35 Punkten und im Auslandgeschäft bei knapp +30Punkten. Die Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf sind deutlich gesunkenund liegen mittlerweile im negativen Bereich . Sie liegen für dasInlandsgeschäft bei -15,6 Punkten und für das Auslandsgeschäft bei -4,3 Punkten."Die zum Jahresbeginn erhoffte konjunkturelle Erholung ist ausgeblieben. Dienegativen Erwartungen zeigen die enorme Verunsicherung in der M+E Industrie.Lediglich der weiterhin hohe Auftragsbestand hat ein stärkeres Absinkenverhindert. Sollten aber die Beschaffungspreise weiter stark steigen undrussische Gaslieferungen ausbleiben, dann dürfte sich das Bild drastisch ändern", erklärt Brossardt.Kernproblem der Unternehmen bleibt laut Umfrage der massive Mangel anRohstoffen, Material und Vorprodukten. Drei von vier Unternehmen leiden untermittelmäßigen bis starken Beeinträchtigungen durch den Materialmangel. Praktischalle haben mit verspäteten Lieferungen zu kämpfen. "Kaum ein Unternehmen rechnetmit einer kurz- und mittelfristigen Entspannung der Lage. Wir erwarten daheraktuell einen Produktionsrückgang von mindestens zwei Prozent imJahresdurchschnitt 2022 - und das ohne Einbeziehung eines Gas-Lieferstopps",prognostiziert Brossardt. Jüngste Umfragen und eine Studie der Prognos AGzeichnen in diesem Fall ein düsteres Bild. So müsste jedes fünfte Unternehmen