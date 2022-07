Weiter stark gesucht: Employer Branding Manager und IT-Security SpezialistenDie Nachfrage nach HR-Fachkräften offenbart ein gemischtes Bild. Während dieSuche nach Recruitern (-63 Prozentpunkte auf 554) und HR-Managern (-31Prozentpunkte auf 226) rückläufig ist, reißt der Run auf Employer BrandingManager nicht ab. Um ihre Arbeitgeberattraktivität zu professionalisieren unddamit gezielt der hohen Wechselwilligkeit entgegenzuwirken, nimmt die Suche nachdiesen Experten nochmals zu (+35 Prozentpunkte auf 411). In Summe hat dieGesamtnachfrage nach HR-Fachkräften allerdings (-26 Prozentpunkte auf 312)leicht abgenommen.Selbst der ansonsten sehr robuste Nachfrageanstieg nach IT-Fachkräften erfährtim zweiten Quartal 2022 mit einem Minus von 13 Prozentpunkten auf 168 erstmalseine leichte Entspannung. Einzige Ausnahme ist hier das Berufsbild desIT-Security Spezialistinnen und Spezialisten. Die Suche nach diesen Expertenentwickelt sich kontinuierlich weiter nach oben, konkret um 41 Prozentpunkte auf567.Das erstmals empirisch erhobene Berufsfeld der Juristen weist ebenfalls einenleichten Nachfragerückgang zum Vorquartal auf (-22Prozentpunkte auf 205).Betrachtet werden hier ausgeschriebene Positionen als Juristen mitSpezialisierung auf Datenschutz, Compliance, Senior Juristen oder auchAssistenzpositionen. Dabei werden sowohl Gesuche aus dem Kanzlei- als auch ausdem Unternehmensumfeld berücksichtigt.Abnehmende Nachfrage im HandelIn allen untersuchten Branchen gab es bis auf das verarbeitende Gewerbezweistellige Nachfragerückgänge im Vergleich mit dem ersten Quartal 2022.

Mannheim (ots) - Hays-Fachkräfte-Index Q2/2022: Leichter Nachfrage-Rückgang bei Engpassberufen in den Bereichen IT, Personal und Life Science Laut des aktuellen Hays-Fachkräfte-Index erholt sich die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften in zweiten Quartal 2022 insgesamt um 16 Prozentpunkte (von +163 auf 147 Prozente) gegenüber dem Vorquartal. Damit werden seit Jahresbeginn branchenübergreifend erstmals weniger Stellen für Fachexperten ausgeschrieben und die überhitzte Nachfragesituation aus den Vormonaten entspannt sich geringfügig. Nahezu leergefegte Bewerbermärkte sowie die hohe Inflation, die kaufkraftreduzierend wirkt, dürften gesamtwirtschaftliche Indikatoren für diesen Nachfragedämpfer sein. Die höchsten Rückgänge verzeichnete die Nachfrage nach Life-Science-Fachkräften (-53 Prozentpunkte auf 238). Insbesondere die begehrten Data Scientists wurden verhaltener (-448 Prozentpunkte auf 1006) ausgeschrieben.

