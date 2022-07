MSP Medien Systempartner erweitertet Geschäftsführung Heike Friedrichs zur Geschäftsführerin bestellt

Bremen (ots) - Die MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen wird künftig

von zwei Geschäftsführern geleitet. Heike Friedrichs, 51, die im Sommer 2021 zur

MSP kam, ist jetzt neben Tim Greve, 60, ebenfalls Geschäftsführerin des

Unternehmens. Tim Greve konzentriert sich vor allem auf das Business Development

und die IT Services der MSP und ist Sprecher der Geschäftsführung. Heike

Friedrichs verantwortet das Projektgeschäft und die Produktentwicklung. Damit

führt die MSP ihre spezifischen Stärken in der Entwicklung und Betreuung

datenbasierter IT-Systeme, der Durchführung komplexer Projekte und

Produktentwicklung im Verlagsgeschäft in der Geschäftsführung zusammen. So

sollen MSP-Kunden künftig bei der Digitalisierung noch besser unterstützt und

begleitet werden.



Heike Friedrichs war in den Jahren zuvor als IT-erfahrene Projekt- und

Interimsmanagerin in unterschiedlichen Führungspositionen tätig - unter anderem

mitverantwortlich für den Aufbau der Infrastruktur zur Vermarktung der digitalen

Abonnements bei Axel Springer, außerdem als Leiterin Systemmanagement bei der

Sales Impact GmbH & Co. KG in Hamburg sowie Abteilungsleiterin Sales & Logistics

AS IT bei der Axel Springer SE. Seit Juli 2021 ist sie bei MSP als Leiterin des

Bereichs "Entwicklung & Projekte" tätig.