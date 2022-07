Für die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. kam es in den letzten Wochen und Monaten knüppeldick; um es einmal vorsichtig zu formulieren. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal ließ die Aktie dann noch weiter straucheln. Mit Blick auf die stark überverkaufte Lage drängt sich natürlich die Frage nach einer möglichen Aufwärtsreaktion / Erholung der Aktie auf…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont Corp. vom 27.06. hieß es unter anderem „[…] Investoren geben sich in Bezug auf den Goldmarkt zurückhaltend. Der Goldpreis sieht sich einem ambivalenten Umfeld gegenüber. Die Produzenten hatten bereits in den zurückliegenden Monaten mit einem starken Kostendruck zu kämpfen. Die anstehende Berichtssaison für das zweite Quartal dürfte vor diesem Hintergrund bereits ihre Schatten vorauswerfen. Die Bodenbildung bei Newmont Corp. könnte noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ein erster Achtungserfolg wäre ein Comeback der Aktie oberhalb von 71 / 70 US-Dollar. Sollte es nun allerdings unter die 60 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



Mittlerweile spielt sich das Handelsgeschehen eine bzw. zwei Etagen tiefer ab. Bereits Anfang Juli ging die eminent wichtige Unterstützung von 60 US-Dollar verloren. Daraufhin entwickelte sich noch einmal veritable Abwärtsdynamik. Die negative Reaktion des Marktes auf die kürzlich vorgelegten Quartalsergebnisse verstärkte das Abwärtsmomentum. Die Aktie geriet weiter unter Druck und fand sich im Bereich von 44 US-Dollar wieder.

Aus charttechnischer Sicht gibt der Bereich 44 US-Dollar / 40 US-Dollar der Aktie durchaus die Möglichkeit, einen Boden auszubilden. Ob dieses Unterfangen jedoch gelingen wird, bleibt abzuwarten. Die Zahlen für das 2. Quartal haben noch einmal die schwierige Situation deutlich gemacht, in der die Goldproduzenten gegenwärtig stecken. Zum einen sind sie mit einem rückläufigen Goldpreis und zum anderen mit steigenden Kosten konfrontiert. Zumindest von einer Seite muss Entlastung her, um etwaige Erholungsversuche fundamental zu begleiten.

Kurzum. Nach dem massiven Abverkauf, muss es der Aktie erst einmal darum gehen, einen stabilen Boden auszubilden. Der Bereich von 44 US-Dollar / 40 US-Dollar gibt hierzu die Gelegenheit. Ob es Newmont Corp. gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Insofern werden die nächsten Handelstage bzw. –wochen eminent wichtig. Aus charttechnischer Sicht wäre die Rückkehr der Aktie über die 53 US-Dollar ein erstes Signal der Entspannung.