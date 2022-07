SugarCRM wird bei den Sales and Marketing Technology Awards 2022 als 'CRM Organization of the Year' ausgezeichnet

Cupertino, CA (ots) -



SugarCRM erhält den Award für seine KI-gesteuerte CRM-Plattform zum zweiten Mal

in Folge



SugarCRM, innovativer Anbieter zeitbewusster CRM-Software, wurde im Rahmen der

Sales and Marketing Technology Awards 2022 von der Business Intelligence Group

als 'CRM Organization of the Year' ausgezeichnet. Bei den Awards werden

Lösungen gewürdigt, die Unternehmen bei ihren täglichen Herausforderungen

hinsichtlich der Zusammenarbeit mit potenziellen und bestehenden Kunden

unterstützen. Das ist bereits der zweite Sieg bei den Awards, nachdem SugarCRM

im vergangenen Jahr mit dem Award für das 'Product of the Year' ausgezeichnet

wurde.



Dies ist die jüngste in einer Reihe von Auszeichnungen für SugarCRM. Zuvor

erhielt das Unternehmen unter anderem den TMC CRM Excellence Award 2022

(ebenfalls zum zweiten Mal in Folge) sowie Gold-Auszeichnungen für die 'Best

New Product Version' für Lead Generation (2022) und Relationship Management

(2021) bei den jährlichen Stevie American Business Awards.