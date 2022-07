Straubing (ots) - (...) So richtig dieser Schritt auch ist, so grottenschlechthat ihn die Ampel vorbereitet. Aus Regierungskreisen wird zwar die Erhebung derGasumlage angekündigt. Über die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) versprochenenEntlastungen ist jedoch keine Silbe zu hören. Nicht nur die Bezieher vonTransferleistungen stoßen damit an ihre finanziellen Grenzen. Denn die Gasumlagekommt auf die ohnehin schon hohen Energiepreise noch obendrauf, sie trifft imGrunde genommen alle, die keine Rücklagen haben. Ja, der Staat ist gewiss keineVollkaskoversicherung. Unser Sozialstaat aber muss selbstverständlich denenhelfen, die unverschuldet in Not geraten sind und keine Chance haben, sichselbst zu helfen. Wie es etwa Gutverdiener können.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5283938OTS: Straubinger Tagblatt