Die Fachkräfteengpässe verschärfen sich. Wer in den vergangenen Monaten versucht hat, einen Handwerker zu bekommen, weiß das sehr genau. Auch Urlauber steckten in den letzten Wochen am Flughafen im Gepäck- oder Abfertigungschaos fest, weil die Leute fehlten. Und auch wer vor verschlossener Tür im Restaurant stand musste zuletzt oft lesen: „wegen Personalmangel heute Ruhetag.“

Arbeitsmarkt brummt aber Stellen bleiben unbesetzt

Dass es zu wenig qualifizierte Mitarbeiter für zu viele offene Stellen gibt, zeigt sich auch an den Stellenanzeigen. Im ersten Halbjahr haben Arbeitgeber deutschlandweit mehr als 5,4 Millionen Stellen ausgeschrieben – deutlich mehr als im gleichen Zeitraum in den vergangenen zwei Jahren, die noch stark von der Pandemie und den Teil-Lockdowns geprägt waren.