Summa Silver gibt Verlängerung der Warrants bekannt

Die Warrants wurden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von 8.000.000 Einheiten zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Einheit am 5. August 2020 ausgegeben. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, wobei jeder Warrant den Inhaber dazu berechtigte, bis zum 5. August 2022 eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,75 Dollar zu erwerben. Gemäß der Abänderung werden die Warrants dahingehend geändert, dass das Verfallsdatum der Warrants auf den 5. August 2023 verlängert wird. Alle anderen Bestimmungen und Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.

Über Summa Silver Corp.

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Hughes im Zentrum Nevadas und hat eine Option auf eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft Mogollon im Südwesten New Mexicos. Die Liegenschaft Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten zählte. Die Liegenschaft Mogollon ist der größte historische Silberproduzent in New Mexico. Beide Liegenschaften sind seit der Einstellung der kommerziellen Produktion inaktiv und wurden vor der Beteiligung des Unternehmens nicht weiter exploriert.

Galen McNamara, Chief Executive Officer

