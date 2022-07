Bridgestone und Webfleet präsentieren auf der IAA Transportation 2022 ihr hochmodernes Angebot an Reifen- und Mobilitätslösungen für Fuhrparks und Flotten (FOTO)

Bad Homburg (ots) -



- Bridgestone und seine weltweit bewährte Flottenmanagementlösung Webfleet

präsentieren auf der IAA Transportation 2022 ihr gemeinsames Portfolio an

Premiumreifen, reifenzentrierten Technologien und fortschrittlichen

Mobilitätslösungen.

- Bridgestone wird Fleetcare vorstellen, seine neue integrierte Reifen- und

Flottenmanagementlösung, sowie sein umfassendes Premiumangebot, das Fuhrparks

ein Maximum an Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit bietet.

- Auf der Messe wird Bridgestone weitere neue Produkte ankündigen.



Bridgestone und seine weltweit bewährte Flottenmanagementlösung Webfleet werden

auf der IAA Transportation 2022 ihr vielfältiges Portfolio an Premiumreifen,

reifenzentrierten Technologien und fortschrittlichen Mobilitätslösungen

vorstellen, die die Effizienz, Nachhaltigkeit und den Komfort von Flotten

optimieren.