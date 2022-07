Strengere Vorschriften für Füllstand der Gasspeicher ab Freitag

Zuletzt waren die deutschen Speicher zu rund 67 Prozent gefüllt. Sie gleichen Schwankungen beim Verbrauch aus und bilden ein Puffersystem für den Markt. Für gewöhnlich sind sie mit Beginn der Heizperiode im Herbst gut gefüllt. An kalten Wintertagen werden bis zu 60 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland aus deutschen Speichern abgedeckt./tam/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Zur besseren Vorsorge in der Energiekrise treten am Freitag strengere Vorschriften für den Füllstand der Gasspeicher in Kraft. Die Speicher sollen zum 1. September zu zwei Dritteln gefüllt sein, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit dürfe auch bei geringen Gaszuflüssen nicht ausgespeichert werden. Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte das neue Zwischenziel in der vergangenen Woche als Teil eines Pakets zum Energiesparen bekanntgegeben.

