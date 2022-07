JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft des Werbespezialisten sei solide gewesen, schrieb Analyst Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die Margen hätten aber enttäuscht und auch die Signale für das dritte Quartal seien schwächer als gedacht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 07:11 / BST