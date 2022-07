RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,00 CHF , was einem Rückgang von -15,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe durchwachsener als andere Branchenunternehmen abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem überraschend guten organischen Umsatzwachstum und dem angehobenen Jahresziel für diese Kennziffer stehe der etwas gesenkte Margenausblick gegenüber. Dieser liege nun etwa auf Höhe der Konsensschätzung, dürfte aber angesichts bestätigter Profitabilitätsziele der Konkurrenz negativ aufgenommen werden./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 01:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 01:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.