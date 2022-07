LyondellBasell erreicht Meilenstein für erneuerbare Energien

Diese Vereinbarung ist der vierte Stromabnahmevertrag für erneuerbare Energien für LyondellBasell und kommt nur einen Monat, nachdem das Unternehmen entsprechende Verträge mit ENGIE Nordamerika für 100 MW und Buckeye für 116 MW angekündigt hat. Diese vier Vereinbarungen umfassen insgesamt 381 MW an erneuerbarer Energie, die voraussichtlich jährlich etwa 1.037.000 Megawattstunden (MWh) sauberen Strom erzeugen werden. Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von über 96.000 amerikanischen Haushalten.

HOUSTON, 28. Juli 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer Netto-Null-Emission von Treibhausgasen (THG) gemacht hat. Das Unternehmen unterzeichnete zwei weitere langfristige Stromabnahmeverträge mit Buckeye Partners über insgesamt 165 Megawatt (MW), die von den im Bau befindlichen Solarparks von Buckeye in Nordtexas bezogen werden sollen. Diese Ankündigung ist ein weiteres Beispiel für die Fortschritte, die LyondellBasell auf dem Weg zu seinem Ziel für 2030 macht, mindestens die Hälfte, d. h. etwa fünf Millionen Megawattstunden (MWh) pro Jahr, seines derzeitigen Stromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

„Unser Ziel ist es, die Lebensqualität und die Umwelt kontinuierlich zu verbessern", sagte Peter Vanacker, CEO von LyondellBasell. „Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen auf unserem Weg hin zu einer Netto-Null-Emission bis zum Jahr 2050. Durch ihren Einsatz in der Produktion von Windkraftanlagen, Solarmodulen und Elektrofahrzeugen sind unsere Produkte entscheidend für die Energiewende. Die Ausweitung unserer Investitionen in Wind- und Solarenergie trägt dazu bei, die Emissionen zu reduzieren, die mit der Herstellung der lebenswichtigen Produkte verbunden sind, die erneuerbare Energien ermöglichen."

Die Solarprojekte Crown und Sol von Buckeye

Die Solarprojekte Crown und Sol von Buckeye befinden sich in Falls County, Texas, an benachbarten Standorten und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen. Die Laufzeiten der Stromabnahmeverträge mit LyondellBasell betragen jeweils 15 Jahre. Die Projekte werden schätzungsweise über 400.000 MWh sauberen Strom pro Jahr für LyondellBasell erzeugen, was 152.000 Tonnen Kohlendioxid oder dem jährlichen Stromverbrauch von fast 37.000 durchschnittlichen amerikanischen Haushalten entspricht.