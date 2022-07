Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutschland

"In Deutschland hat der Preisauftrieb in der EU-harmonisierten Abgrenzung nicht weiter nachgelassen, obwohl es zu einem fortgesetzten Rückgang der Benzinpreise gekommen ist. Die Überwälzung der Gaspreissteigerungen sorgt für ein Gegengewicht. Auch mit Blick auf die morgen anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung zeichnet sich keine Entspannung bei der Preisentwicklung ab. Ein neues Rekordhoch ist wahrscheinlich, sodass die Europäische Zentralbank unter Druck bleibt, die Leitzinsen weiter anzuheben, obwohl sich das konjunkturelle Umfeld zu trüben beginnt."

"Vor dem Winter wird es kaum Entspannung bei der Inflation geben. Die russischen Liefereinschränkungen haben den Erdgaspreis nochmals angehoben. Die geplante Erdgas-Umlage wird zwar in den kommenden Monaten die Inflation weiter leicht erhöhen. Damit werden aber nur die ohnehin noch zu erwartenden Überwälzungen der hohen Erdgaspreise in Deutschland etwas vorgezogen. Dies schafft bessere Voraussetzungen dafür, dass sich die Inflation im kommenden Jahr beruhigt."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juli erneut etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate noch bei 7,6 Prozent gelegen und im Mai bei 7,9 Prozent. Stimmen von Ökonomen dazu im Überblick:

