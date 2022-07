RFOptic hat einen bedeutenden Wiederholungsauftrag von einem globalen Top-500-Unternehmen für 5G-Tests erhalten

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Der Telekommunikationskonzern erteilte den

Auftrag nach dem erfolgreichen Einsatz der zuvor bestellten RFoF-Lösung für

seine 5G-Testanwendungen



RFOptic (http://www.rfoptic.com/) , ein führender Anbieter von RF-over-Fiber

(RFoF)-Subsystemen und Optical Delay Line (ODL)-Lösungen für die 5G-Industrie,

die von Luft- und Raumfahrt- sowie Satellitenunternehmen und Forschungslabors

eingesetzt werden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen großen

Wiederholungsauftrag von einem Fortune-500-Unternehmen für seine

5G-Testanwendungen erhalten hat.





Das Unternehmen nutzt das 5G-Angebot von RFOptic, um seine bestehendeKoaxialinfrastruktur und die RF-Switches zu ersetzen, die zum Testen mobilerSysteme verwendet werden. Die glasfaserbasierte Lösung besteht aus eineroptischen Matrix, optischen Kabeln und zahlreichenHF-über-Glasfaser-Verbindungen. Die Lösung von RFOptic, einschließlich seinesÜberwachungs- und Kontrollsystem (M&C)(https://rfoptic.com/monitor-and-control/) wurde bereits erfolgreich vonführenden Unternehmen für mobile Ausrüstung getestet." Vor der erneuten Auftragserteilung hat das Unternehmen die Leistung undZuverlässigkeit unserer RFoF-Subsysteme in 5G-Frequenzbändern analysiert.Darüber hinaus wurde auch unser M&C-System, das dem Nutzer Zeitersparnis undeine Reduzierung der OPEX ermöglicht, gründlich getestet" , erklärt Dr. AvnerSharon, CEO & CTO bei RFOptic.Aufgrund des Erfolgs seines 5G-Angebots erwartet RFOptic in der zweitenJahreshälfte 2022 bedeutende Aufträge von diesem Kunden, und weitere Aufträgewerden in naher Zukunft erwartet. Das Potenzial dieser Systeme ist enorm, da diebestehenden Testinfrastrukturen nicht flexibel genug für 5G- und6G-Mobilfunksysteme sind.RFOptic arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ihre technischen Wünscheumzusetzen und ihnen langfristige Lösungen zu bieten, die ihren Bedürfnissenentsprechen.Für weitere Informationen über unsere 5G-Lösung klicken Sie hier(https://rfoptic.com/5g-rfof-testing)Über RFOpticRFOptic ist ein führender Anbieter von RF-over-Fiber (RFoF)- und Optical DelayLine (ODL)-Lösungen für die 5G-Industrie sowie für Raumfahrt- undSatellitenunternehmen und Forschungslabore. RFOptic bietet seinen Kunden undOEMs verschiedene Standardprodukte sowie kundenspezifische Lösungen, die füreine breite Palette von RFoF-Produkten optimiert sind, zu erschwinglichenPreisen und mit einer schnellen Durchlaufzeit. RFOptic hat es sich zur Aufgabegemacht, seine Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen in echte Geschäfteumzuwandeln, indem es ihnen qualitativ hochwertige RFoF-Lösungen von der Stangesowie innovative, maßgeschneiderte Lösungen anbietet.