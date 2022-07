Save Foods bereitet sich auf eine erfolgreiche Zitrussaison in der Türkei vor

Kalyoncu hat zuvor prognostiziert, dass es in der Saison 2022-2023 Behandlungen von Save Food im Wert von mehr als 1 Mio. $ kaufen wird

Neve Yarak, IL, 28. Juli 2022 - Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute bekannt, dass die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Zitrussaison 2022-2023 in der Türkei, die im September beginnt, im Gange sind. Kalyoncu Nakliyat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ("Kalyoncu"), einer der führenden türkischen Exporteure von Frischprodukten, der nach Angaben auf der Website von Kalyoncu derzeit für etwa 22 % der türkischen Frischproduktexporte verantwortlich ist, hat seinen ersten Auftrag für die kommende Saison erteilt. Kalyoncu, das bereits ein erfolgreiches Pilotprogramm mit Save Foods durchgeführt hat, geht davon aus, dass es in der kommenden Saison 2022-2023 mindestens 70.000 Tonnen Obst mit den Öko-Pflanzenschutzlösungen von Save Foods behandeln wird, was einen Umsatz von etwa 1 Million US-Dollar bedeuten würde.

"Russland ist seit jeher der wichtigste Markt für türkische Mandarinen, und 52 % aller türkischen Zitrusfrüchte wurden 2020 nach Russland geliefert", kommentierte Dan Sztybel, CEO der israelischen Tochtergesellschaft von Save Foods. "Aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine werden diese Exporte nun auf andere Märkte, wie die EU, umgeleitet." Wie wir bereits berichtet haben, werden die Vorschriften für Pestizidrückstände auf Produkten in der EU und anderen Märkten immer strenger, und einige der führenden europäischen Supermärkte verlangen, dass die Produkte einen Rückstandsgehalt von 50 % oder weniger des gesetzlichen Grenzwerts aufweisen. Hier kommt Save Foods ins Spiel. Wir sind davon überzeugt, dass unser Öko-Pflanzenschutzmittel unseren türkischen Kunden helfen wird, ihre Präsenz in der EU weiter auszubauen, vor allem, weil es ihnen ermöglicht, die ansonsten strengen Vorschriften einzuhalten, die sie bisher nicht kannten. Wir freuen uns, die Zitrusfruchtsaison in der Türkei mit einem unserer lokalen Partner, Kalyoncu, zu beginnen, und wir sehen großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit ihnen bei anderen Erzeugnissen wie Paprika und Kirschen, bei denen die Behandlungen von Save Foods großartige Ergebnisse gezeigt haben."