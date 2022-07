RBC stuft VALEO auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Valeo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Tom Narayan passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und sein Bewertungsmodell für den Autozulieferer an die jüngsten Geschäftszahlen an. Seine Schätzungen für die globale Autoproduktion 2022 behielt er bei./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 05:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 05:27 / EDT