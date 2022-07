Auch Apple hat mit steigender Inflation, abkühlender Verbrauchernachfrage, dem erstarkenden US-Dollar und Lieferbeschränkungen in China zu kämpfen. Trotzdem ist der Aktienkurs in den letzten Wochen stark gestiegen und steuert mit einem Plus von 15 Prozent im Juli auf den größten monatlichen Zuwachs seit fast zwei Jahren zu.

Die Aktie hat in diesem Monat die Titel von Microsoft, Alphabet und Amazon übertroffen und stellt auch die Kursgewinne der Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 in den Schatten.