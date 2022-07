(Neu: Aussagen aus der Telefonkonferenz, Aktienkurs)

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat wegen deutlich gestiegener Kosten für Rohstoffe und Energie seine Gewinnziele für das Gesamtjahr reduziert. Das zweite Quartal und erste Halbjahr seien geradezu "wild" gewesen, sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Die Energiekosten vor allem für Strom und Sprit seien im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent oder um rund eine halbe Milliarde Euro gestiegen. Die Gasknappheit in Europa im Zuge des russischen Kriegs in der Ukraine spiele für Heidelbergcement zwar keine Rolle, allerdings sei das Unternehmen indirekt über die Stromerzeugung betroffen.

Im Gesamtjahr will von Achten über zusätzliche Preiserhöhungen über die üblichen zwei Prozent hinaus rund zwei Milliarden Euro hereinholen. Im ersten Halbjahr schaffte das Unternehmen davon rund 800 Millionen Euro. Über höhere Preise verhandele das Unternehmen mit Kunden schon seit einem Jahr. Damit sollen die deutlich gestiegenen Kosten ausgeglichen werden.