STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 154,46 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 25 Basispunkten. Bis Dienstagabend stieg der Euro-Bund-Future dann bis auf 156,01 Prozentpunkte an, ehe er bis Mittwochmittag wieder etwas konsolidierte und bei 155,8 Prozentpunkten notierte. Am Donnerstagvormittag hielt der abwärts gerichtete Trend an und der Euro-Bund Future notiert bei 155,06 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 0,99% für die 10-jährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,26% um ca. 0,3 Prozentpunkte höher. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gibt nach und notiert mit 1,24% unter dem Niveau der Vorwoche von 1,44%.

Anlegertrends

Deutsche Pfandbriefbank begibt 5-jährige Anleihe

Die Deutsche Pfandbriefbank begibt eine neue 5-jährige Anleihe (WKN A30WFU) und nimmt darüber frisches Kapital in Höhe von 750 Millionen Euro auf. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 1,75%, die erste Zinszahlung erfolgt am 01.03.2023. Gehandelt werden kann diese Anleihe in Einheiten von mindestens 1.000 Nominale, dies entspricht auch dem Mindestbetrag. Fitch vergibt ein Rating von A-.