42-Stunden-Woche - warum diese Maßnahme für das Handwerk nicht zielführend ist und welche Maßnahmen effektiver sind (FOTO)

Passau (ots) - Laut IG Metall fehlen dem Arbeitsmarkt zurzeit 390.000

Fachkräfte. Bewerbungen bleiben aus, Aufträge können nicht ausgeführt werden. Um

dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, werden jetzt Forderungen nach längeren

Arbeitszeiten laut.



"Längere Arbeitszeiten werden das Problem nicht beseitigen. Studien haben sogar

bewiesen, dass Arbeitnehmer bei kürzeren Arbeitszeiten produktiver sind. Es gibt

weitaus sinnvollere Maßnahmen, um den Fachkräftemangel wirklich zu bekämpfen",

erklärt Unternehmensberater Justin Böttger. Böttger hat schon über 100 Betriebe

bei der Mitarbeitersuche und -bindung beraten und erklärt in diesem Artikel,

welche Schritte es wirklich braucht, um den Fachkräftemangel zu mildern.





1. Frühzeitig das Recruiting für Auszubildende intensivierenZunächst sollten die Betriebe bei der Bekämpfung der Personalnot vermehrt dazuübergehen, die Fachkräfte von morgen heute schon selbst auszubilden. Doch dabeiist ein Umdenken gefordert: Das Bewerbungsverfahren muss einfacher gestaltetwerden - und es sollte nicht mehr das Ziel verfolgen, lediglich jene Kandidatenin die engere Wahl zu nehmen, die besonders gute Schulzeugnisse vorlegen können.Wichtiger ist es dagegen, Lehrlinge zu finden, die ein großes Maß an Motivationfür den Beruf mitbringen. Immerhin geht es darum, Auszubildende zu rekrutieren,die sich idealerweise für lange Zeit an den Betrieb binden. Vermieden werdenhingegen Bewerber, die die Stelle als Sprungbrett betrachten und beimnächstmöglichen Zeitpunkt einen Wechsel anstreben. Eine hohe Bedeutung für dieAuswahl kommt somit dem Vorstellungsgespräch zu, bei dem sich beide Seitenkennenlernen und die gemeinsame Perspektive überprüfen können. Oft lassen sichdamit bessere Ergebnisse erzielen als mit dem reinen Blick auf die Schulnoten.2. Mit neuen Technologien zum ZielDaneben ist es für die Mitarbeitersuche so relevant wie nie zuvor, etwasmoderner zu denken. "Die Zeiten altbackener Stellenannoncen in der Zeitung sindlängst vorbei", betont Justin Böttger. Auch das Recruiting über das Arbeitsamtoder über Jobportale gilt als überholt - und wenig effizient. Heute gilt esdagegen, die Chancen zu nutzen, die durch die neuen Technologien zur Verfügungstehen.Das Internet und insbesondere die sozialen Medien helfen dabei, eine großeReichweite zu generieren, um die eigene Sichtbarkeit deutlich zu erhöhen. Denndas Ziel besteht unter anderem darin, von potenziellen Fachkräften undAuszubildenden überhaupt gefunden zu werden. Diese Herausforderung lässt sichdurch eine eigene Webseite sowie durch Accounts in den bekannten sozialen Medienwie Instagram, Facebook und TikTok ebenso schnell wie einfach meistern. "Ratsam